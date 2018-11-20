Итоги дня НХЛ для россиян: Александр Овечкин повторил рекорд Марио Лемье

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В девяти матчах дня приняли участие 19 российских хоккеистов.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на седьмое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве (236), догнав Марио Лемье. Овечкин повторил рекорд легендарного канадца по голам в большинстве в составе одной команды. Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин отыграл чуть меньше 13 минут (12.51), отметился лишь одним силовым приёмом, при этом продлив безголевую серию до 16 матчей со старта сезона. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин снова не смог поразить ворота соперника. Безголевая серия нападающего теперь составляет 10 матчей. Всего на этом отрезке он набрал 7 (0+7) очков при показателе полезности «+1». Голкипер «Далласа» Антон Худобин заменил получившего травму Бена Бишопа и пропустил решающую шайбу от Филипа Хитила. Евгений Малкин сделал две результативные передачи, заработав показатель полезности «-1». Он нанёс четыре броска за 21.05.

Голкипер Вратарь Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 22 из 25 88,0 2:4 Худобин «Даллас» 9 из 10 90,0 1:2