Прайс — об аплодисментах Овечкина: это было здорово, он — выдающийся хоккеист

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс после проигрыша в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:5 ОТ) регулярного чемпионата НХЛ прокомментировал реакцию Александра Овечкина на свой сейв. В третьем периоде при счёте 4:4 капитан «столичных» имел хороший момент, чтобы забросить пятую шайбу своей команды, но бросок российского нападающего в девятку был остановлен вратарём «Канадиенс». Великолепному сейву голкипера аплодировал весь стадион «Белл-центр», к зрителям присоединился и Овечкин.

«Это было здорово. Овечкин — выдающийся хоккеист. Он уже забил мне пару, так что было приятно хотя бы в одном моменте вернуть должок», — отметил Прайс.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».