Панюков: в «Барысе» ты не можешь знать, с кем выйдешь на лёд сегодня

Форвард «Барыса» Кирилл Панюков прокомментировал последние неудачи астанинской команды.

«Нужно уметь правильно реагировать на такие моменты. Выигрывает вся команда, и проигрывает тоже вся команда. Очки нужны всем и всегда. Перед нами всегда стоит одна задача — выигрывать. Мы идём дальше с позитивным настроем. Ротация состава всегда присутствует. На самом деле это нормальное явление. Нужно доказывать каждую тренировку и каждый матч, что ты можешь достойно сыграть. Необходимо проявлять лучшие качества. Сейчас много травмированных ребят, но все вместе мы выберемся из сложных ситуаций.



Большая разница между чемпионатом Казахстана и КХЛ в движении и других компонентах. Но хорошо, что есть практика. Без игровой практики всё равно никак. Нужно больше работать. Через труд и терпение голы придут.



У нас почти каждый день меняются звенья. Ты не можешь знать, с кем выйдешь на лёд сегодня. Поэтому я просто выхожу и делаю свою работу. Перед игрой мы своей пятёркой, конечно, разговариваем и думаем, что будем делать. Необходимо постоянно контактировать на площадке, чтобы было взаимопонимание. У нас системная игра. Каждый выходит на лёд и знает, что он будет делать», — цитирует игрока официальный сайт Федерации хоккея Казахстана.