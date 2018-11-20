«Сибирь» одолела «Салават Юлаев» благодаря шайбе Романцева

«Сибирь» победила «Салават Юлаев» со счётом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



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Единственная шайба во встрече была забита на 13-й минуте. Глеб Зырянов взял игру на себя, полез на ворота, шайба в итоге дошла до дальней штанги, а оттуда уже Данил Романцев протолкнул шайбу в цель.

«Сибирь» продлила победную серию до трёх матчей, в то время как клуб из Уфы прервал серию побед из трёх игр.

В следующем матче «Сибирь» 26 ноября сыграет на выезде с «Амуром», а «Салават Юлаев» 25 ноября примет в родных стенах минское «Динамо».

Регулярный чемпионат КХЛ начался 1 сентября 2018 года и завершится 22 февраля 2019 года. Плей-офф Кубка Гагарина пройдёт с февраля по апрель 2019 года.