Цулыгин: «Салават Юлаев» проявил недостаточно желания в атаке

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение со счётом 0:1 в матче с «Сибирью».

«В первую очередь поздравляю команду „Сибирь“ с победой. Что касается нашей игры, то если ты забиваешь ноль голов, то что можешь выиграть? Соперник хорошо сыграл в обороне, мы недостаточно нацелены были на ворота, не проявили нужного желания, давления в атаке. Считаю, что из-за этого сегодня проиграли», — сказал Цулыгин на послематчевой пресс-конференции.

«Сибирь» продлила победную серию до трёх матчей, в то время как клуб из Уфы прервал серию побед из трёх игр.



В следующем матче «Сибирь» 26 ноября сыграет на выезде с «Амуром», а «Салават Юлаев» 25 ноября примет в родных стенах минское «Динамо».