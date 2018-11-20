Билялетдинов: «Ак Барс» понимал, что «Трактор» играет сейчас очень хорошо

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги противостояния с «Трактором» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.



«Мы понимали, что «Трактор» играет сейчас очень хорошо, последняя игра со СКА была очень интересная и показательная, поэтому мы серьёзно готовились. Ребята с пониманием подошли к этому матчу, сыграли и результативно, и достаточно правильно», — передаёт слова Зинэтулы Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Ак Барс» одержал вторую победу подряд, в то время как клуб из Челябинска потерпел второе подряд поражение.



В следующем матче «Ак Барс» 22 ноября сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом», а «Трактор» в этот же день примет «Нефтехимик» из Нижнекамска.