Назаров: мы запустили на орбиту новую вратарскую звезду — 20-летнего Коротаева

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу в матче КХЛ с «Автомобилистом» со счётом 6:2.

«Хочется поблагодарить за хорошую игру обе команды. Сегодня старались, играли с лидером. Настраивались, вторая игра у нас. Первую проиграли ЦСКА. Сегодня с тренерским штабом пришли к решению, и, на мой взгляд, получилось запустить на орбиту новую вратарскую звезду — двадцатилетнего вратаря Коротаева. Игра у него сегодня получилась, рад за него. Ну и рад за всех ребят — сыграли хорошо, выиграли. Не давали пространства игрокам «Автомобилиста».

За счёт чего достигли такой плотности? Много моментов. Основное — это игра вратаря. Где-то ему везёт, и ребята перестают нервничать. Но не забывайте, мы четыре матча до этого проиграли. Разбор полётов, поездка в фарм-клуб, расторжение контрактов — всё это мы проходим сейчас. Мы ничего ещё не сделали, выиграли только одну игру. Впереди очень тяжёлые игры, готовимся дальше», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.