Мартемьянов: в «Автомобилисте» человек 10 полевых игроков нет, будем разбираться

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча КХЛ с «Нефтехимиком», в котором его команда проиграла сопернику со счётом 2:6.

«Поздравляю соперника с очень хорошей, грамотной победой. В атаке нам практически ничего не дали сделать. Соперник сегодня выиграл наш пятак и не пустил на свой. Ну и плюс ко всему очень приличная игра вратаря дала результат.

Полетели забивать, получили три контратаки, три гола. К сожалению, в нашей команде — не буду называть фамилии — человек десять полевых игроков могу отметить, человек десять — нет. Завтра будем разбираться, что случилось. Будем готовиться, дальше двигаться.

«Нефтехимик» сегодня нивелировал главные преимущества «Автомобилиста» — процент реализации и игру в большинстве? Безусловно, в большинстве сыграли здорово и в атаке нас прикрыли. Броски шли не столь опасно. И когда нужно было доесть, догрызть шайбу на пятаке, нас туда просто не пускали. Соперник играл очень цепко в обороне, хороший уровень.

15 шайб пропущено в последних четырёх матчах. Это связано с отсутствием Коваржа? Думаю, его отсутствие тоже сказалось. Немного потеряли уверенность в оборонительных действиях. Попытались это сделать в Минске, команда услышала. Сегодня, к сожалению, этого сделано не было. Предупреждали, что команда соперника очень серьёзная, боевая, умеющая играть в атаке и обороне. Но достучались не до всех», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.