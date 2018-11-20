Защитник «Вашингтона» Орпик перенёс операцию и пропустит 4-6 недель

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик перенёс артроскопическую операцию на правом колене и пропустит от 4 до 6 недель, сообщается на официальном сайте столичного клуба.



В последний раз Орпик играл 27 октября в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз». «Кэпиталз» одержали победу по буллитам — 4:3.



В этом сезоне Орпик сыграл 10 игр, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+2».

Ранее стало известно, что нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон выбыл из строя как минимум на четыре недели из-за травмы.

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 3 октября 2018 года и завершится 6 апреля 2019-го. Матч всех звёзд состоится 27 января 2019 года в Сан-Хосе.