Педан: единоборства были ключевым моментом матча «Трактор» — «Ак Барс»

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан подвёл итоги противостояния в матче с «Трактором» (3:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

«У нас всегда один настрой — только на победу, поэтому мы всегда стараемся всё сделать по максимуму, чтобы выиграть матч. Мы не реализовали некоторые моменты в большинстве, в меньшинстве сыграли достойно. Поэтому сложился такой результат.



Ключевые моменты матча? Силовая борьба: я считаю, что единоборства один в один мы выигрывали больше, чем «Трактор». Поэтому больше задерживались в чужой зоне, создавали моменты. Единоборства один в один были ключевым моментом матча сегодня.



Какой период получился самым удачным? Третий, наверное. Просто мне нравится номер три. Я считаю, что мы довольно успешно сыграли все три периода, поэтому не могу какой-то из них выделить», — приводит слова Педана сайт «Ак Барса».