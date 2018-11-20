Юульсен, которому шайба попала в лицо, выбыл из строя на неопределённый срок

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ноа Юульсен выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы, полученной в результате попадания шайбы в лицо, сообщает официальный сайт канадского клуба.



Юульсен получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:5 ОТ). Врачи диагностировали у 21-летнего хоккеиста перелом.

В текущем сезоне Юульсен набрал 5 очков (1 гол и 4 результативные передачи) в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ.



Ранее стало известно, что защитник «Вашингтона» Брукс Орпик перенёс артроскопическую операцию на правом колене и пропустит от четырёх до шести недель.

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 3 октября 2018 года и завершится 6 апреля 2019-го. Матч всех звёзд состоится 27 января 2019 года в Сан-Хосе.