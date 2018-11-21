Худобин — о травме Бишопа: я не планировал, что буду играть каждый раз

Голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп пропустит как минимум неделю из-за травмы нижней части тела, полученной в ходе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:2).

Бишоп получил по ходу второго периода травму и не смог продолжить встречу после перерыва. Его заменил Антон Худобин, который и пропустил решающую шайбу от Филипа Хитила. Теперь российский вратарь становится на время первым номером «Старз», а роль его бэкапа будет исполнять голкипер «Техас Старз» Лэндон Боу.

«Это непросто, но это часть работы. В данный момент я не планировал, что буду играть каждый раз, но в то же время я готов к этому. Ничего не меняется», – цитирует Худобина официальный сайт НХЛ.