Коннор Макдэвид забросил 100-ю шайбу в НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (2:2, идёт второй период).

21-летний форвард забросил 100-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Все шайбы он забросил в форме «нефтяников». Ассистентами Макдэвида выступили Леон Драйзайтль и Адам Ларссон. Для достижения этой отметки канадскому нападающему потребовалось провести 230 матчей в лиге.

Видео 100-го гола Макдэвида в НХЛ можно посмотреть на странице «Эдмонтона» в «Твиттере».

Помимо Макдэвида, ворота «акул» поразил Райан Ньюджент-Хопкинс. В составе команды Питера Дебура отличились Йоонас Донской и Маркус Сёренсен. «Эдмонтон» проводит первый матч под руководством Кена Хичкока.