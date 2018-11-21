Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Коннор Макдэвид забросил 100-ю шайбу в НХЛ

Коннор Макдэвид забросил 100-ю шайбу в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (2:2, идёт второй период).

21-летний форвард забросил 100-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Все шайбы он забросил в форме «нефтяников». Ассистентами Макдэвида выступили Леон Драйзайтль и Адам Ларссон. Для достижения этой отметки канадскому нападающему потребовалось провести 230 матчей в лиге.

Видео 100-го гола Макдэвида в НХЛ можно посмотреть на странице «Эдмонтона» в «Твиттере».

Помимо Макдэвида, ворота «акул» поразил Райан Ньюджент-Хопкинс. В составе команды Питера Дебура отличились Йоонас Донской и Маркус Сёренсен. «Эдмонтон» проводит первый матч под руководством Кена Хичкока.

Макдэвид: Маклеллан нравился всем, только «Эдмонтон» играл слабо
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент