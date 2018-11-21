Только пять действующих игроков НХЛ забросили 100 шайб в лиге быстрее Макдэвида

«Сан-Хосе Шаркс» уступил «Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1).

Главным героем матча стал канадский нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид. В активе капитана «нефтяников» 3 (1+2) очка. 21-летний Макдэвид забросил 100-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Ассистентами Макдэвида выступили Леон Драйзайтль и Адам Ларссон. Для достижения этой отметки канадскому нападающему потребовалось провести 230 матчей в лиге.

Из действующих игроков быстрее 100-й гол забивали Александр Овечкин (167 матчей), Стивен Стэмкос (194), Илья Ковальчук (209), Евгений Малкин (210) и Сидни Кросби (219). Столько же матчей потребовалось Бобби Райану (230).