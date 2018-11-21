Хичкок: во время третьего периода думал, что мне пора идти спать

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Хичкок после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 ОТ) пошутил на тему своего первого матча после возвращения к активной работе. Канадский специалист в этом сезоне консультировал «Даллас Старз».

«Во время третьего периода я больше всего беспокоился, что мне уже пора идти спать и я не смогу оставаться на ногах. Думаю, что за минувший год не видел ни одного третьего периода западных игр», — приводит слова Хичкока журналист SBNation Шенг Пенг.

Для «Эдмонтона» это был первый матч под руководством Кена Хичкока, который вчера, 20 ноября, занял пост главного тренера. Хичкок провёл в НХЛ 22 сезона, в течение которых возглавлял «Даллас» (1995-2002, 2017/18), который под его руководством завоевал Кубок Стэнли в 1999 году, «Филадельфию» (2002-2006), «Коламбус» (2006-2010) и «Сент-Луис» (2011-2017). За тренерскую карьеру Хичкок одержал 824 победы в 1537 матчах регулярных чемпионатов.