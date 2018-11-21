«Эдмонтон» победил «Сан-Хосе» в первой игре под руководством Хичкока

«Сан-Хосе Шаркс» уступил «Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1).

21-летний Коннор Макдэвид забросил 100-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Его ассистентами выступили Леон Драйзайтль и Адам Ларссон. 39-летний Джо Торнтон ассистировал Маркусу Сёренсену, сделав таким образом 1033-ю голевую передачу в Национальной хоккейной лиге и повторив результат Марио Лемье. В овертайме победу гостям принёс Леон Драйзайтль, а голевой пас в активе Макдэвида.

Для «Эдмонтона» это был первый матч под руководством Кена Хичкока, который вчера, 20 ноября, занял пост главного тренера. Хичкок провёл в НХЛ 22 сезона, в течение которых возглавлял «Даллас» (1995-2002, 2017/18), который под его руководством завоевал Кубок Стэнли в 1999 году, «Филадельфию» (2002-2006), «Коламбус» (2006-2010) и «Сент-Луис» (2011-2017). За тренерскую карьеру Хичкок одержал 824 победы в 1537 матчах регулярных чемпионатов.