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«Эдмонтон» победил «Сан-Хосе» в первой игре под руководством Хичкока

«Эдмонтон» победил «Сан-Хосе» в первой игре под руководством Хичкока
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» уступил «Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1).

21-летний Коннор Макдэвид забросил 100-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Его ассистентами выступили Леон Драйзайтль и Адам Ларссон. 39-летний Джо Торнтон ассистировал Маркусу Сёренсену, сделав таким образом 1033-ю голевую передачу в Национальной хоккейной лиге и повторив результат Марио Лемье. В овертайме победу гостям принёс Леон Драйзайтль, а голевой пас в активе Макдэвида.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2018, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 4
2:1, 1:1, 0:1, 0:1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Донской (Бёрнс, Павельски) – 00:45 (5x5), 1:1 – Макдэвид (Драйзайтль, Ларссон) – 08:08 (5x5), 2:1 – Сёренсен (Торнтон, Лабанк) – 10:32 (5x5), 2:2 – Ньюджент-Хопкинс (Бродзяк) – 21:46 (5x5), 3:2 – Кутюр (Гертл) – 39:04 (5x5), 3:3 – Каджула (Макдэвид, Драйзайтль) – 43:32 (5x5), 3:4 – Драйзайтль (Макдэвид) – 60:51 (3x3)

Для «Эдмонтона» это был первый матч под руководством Кена Хичкока, который вчера, 20 ноября, занял пост главного тренера. Хичкок провёл в НХЛ 22 сезона, в течение которых возглавлял «Даллас» (1995-2002, 2017/18), который под его руководством завоевал Кубок Стэнли в 1999 году, «Филадельфию» (2002-2006), «Коламбус» (2006-2010) и «Сент-Луис» (2011-2017). За тренерскую карьеру Хичкок одержал 824 победы в 1537 матчах регулярных чемпионатов.

Кен Хичкок стал главным тренером «Эдмонтон Ойлерз»
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