«Локомотив» командировал в «Ладу» Григория Денисенко

В рамках договора о сотрудничестве «Лады» с «Локомотивом» в Тольятти командированы нападающие Григорий Денисенко и Михаил Беляев, информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги.

В этом сезоне Денисенко принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ, где отметился тремя заброшенными шайбами, а также сыграл четыре игры за «Локо» в МХЛ, где забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Беляев принял участие в семи матчах «Локомотива» в КХЛ, но очков не набрал, а в девяти играх в МХЛ за «Локо» на его счету 4 (3+1) очка.

Форвард Кирилл Слепец, ранее командированный в «Ладу», вернулся в расположение ярославского клуба.

Лучшим защитником минувший игровой недели в ВХЛ стал Зият Пайгин из «Лады», в активе которого в четырёх матчах 5 (0+5) очков при показателе полезности «+2». Пайгин также командирован в «Ладу» из «Локомотива».