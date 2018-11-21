Кросби: тяжело со стороны смотреть, как играет «Питтсбург»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал возвращение к тренировкам. Центрфорвард «пингвинов» не выходил на лёд с 13 ноября после обнаруженного повреждения.

«Приятно снова быть с ребятами. Посмотрим, что будет дальше. Это вопрос одного-двух дней. Увидим, как я буду себя чувствовать, но я очень рад, что тренировался с командой.

Всегда тяжело со стороны смотреть, как играет команда. Хочется быть с ней вне зависимости от того, выигрывает она или проигрывает. Но особенно когда проигрывает. Хочется выйти на площадку, помочь. Я стараюсь сохранять позитивный настрой и делаю всё возможное, чтобы вернуться в состав», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

В 16 матчах этого сезона Кросби набрал 19 (8+11) очков. Он занимает третье место по результативности в команде, а также является вторым снайпером команды.