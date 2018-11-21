Ольшанский — о суперсерии: в таких допотопных раздевалках находился впервые

Защитник магнитогорского «Металлурга» и молодёжной сборной России Савелий Ольшанский рассказал о суперсерии с командами CHL.

«У нас в команде каждый был лидером — ребята и из России, и из Канады. Полетали по городам Северной Америки на одном дыхании, показали, что в российском хоккее талантливой молодёжи как минимум не меньше, чем в североамериканском. В каких-то моментах увидел, в чём ещё нужно добавлять, другие моменты, наоборот, порадовали. Всё будут решать Валерий Брагин и его штаб.

Все соперники были заряжены, бились, кусались. Может быть, по своему уровню сборные Лиги Квебека потехничнее, чем команды Онтарио и Западной лиги. Понравилась атмосфера, причём канадские болельщики много внимания уделяли каждому эпизоду, любой силовой приём приветствовали едва ли не громче, чем гол.



Ещё бросились в глаза совсем маленькие площадки — они меньше, чем, например, у нас в Тольятти. Показалось, что на североамериканском формате площадки защитникам играть легче, чем на европейском — у форвардов за океаном меньше чистого льда и возможностей схитрить. Зато там скорости повыше.



Если говорить не о позитиве, то удивили некоторые стадионы. В таких допотопных раздевалках, честно говоря, находился впервые», — цитирует Ольшанского Russia-Hockey.