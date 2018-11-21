Гербер: в России тяжело адаптироваться после жизни в Швейцарии

Бывший голкипер «Атланта» Мартин Гербер, который был первым швейцарским игроком в истории лиги, поделился мнением о KHL World Games. 26 ноября на «Халленстадион» рижское «Динамо» примет петербургский СКА, а через два дня – московский ЦСКА

«Мне очень любопытно посмотреть, как изменилась игра в КХЛ за последние 10 лет, с тех пор, как я выступал за «Атлант». И не только мне, но и всем зрителям интересно, как эта система работает. Безусловно, хоккей в КХЛ быстрее, чем в нашем чемпионате. У нас не так много возможностей следить за лигой. Конечно, раз в год мы видим клубы из России на Кубке Шпенглера, но игра регулярного чемпионата – это совсем другая история.

Сезон в России? После Северной Америки было непривычно в России. Я привык к пробкам в Лос-Анджелесе, но в Москве – совсем другая история. Ты никогда не знаешь, займёт дорога 30 минут или три часа. Правда, у жены был личный водитель, и это очень нам помогло. Но были, конечно, и приятные события, связанные с Россией. Наш первый ребёнок родился в Москве.

Я думаю, не так много швейцарцев в КХЛ потому, что в России тяжело адаптироваться после жизни в Швейцарии, всё другое… Многое зависит от того, где ты будешь играть. К тому же у вас есть лимит на легионеров, ещё и из-за него швейцарцам тяжелее попасть в Лигу. Финнам, чехов и шведам гораздо легче, потому что почти всегда рядом есть кто-то, говорящий на их родном языке», — цитирует Гербера официальный сайт КХЛ.