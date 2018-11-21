Каспарс Даугавиньш удалён до конца матча с «Амуром» за удар клюшкой

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш получил дисциплинарный штраф до конца гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром».

На 49-й минуте матча хоккеист ударил клюшкой защитника хозяев Дениса Кузьмина. За это действие Даугавиньш получил удаление «5+20» с формулировкой «удар клюшкой». В этот момент гости играли в большинстве. Матч судят Иван Фатеев и Алексей Раводин.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

За ходом матча «Амур» — «Спартак» можно следить на «Чемпионате». Идёт третий период, счёт 0:0.