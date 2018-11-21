Борщевский: каждая игра со «Спартаком» приносит мне определённые эмоции

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский подвёл итоги домашнего матча со «Спартаком» (1:0 Б).



«Для меня «Спартак» — команда, в которой я провёл лучшие годы, поэтому каждая игра с москвичами приносит определённые эмоции. Мы играли с ними первую игру сезона, радостно, что сегодня смогли взять реванш. Игра держала в напряжении, обе команды имели шансы в большинстве — не смогли отличиться.



Соперник заставлял нас играть в обороне, действовали грамотно, наши вратари сыграли прилично. Тяжело все 60 минут играть в одном режиме, но я рад, что ребята смогли дотерпеть — такие игры дают определённый опыт. Большое число потерь? Напряжение сказалось, была нервозность, не так часто весь матч идёт со счетом 0:0, когда каждая ошибка может решить исход игры», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

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