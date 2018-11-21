Ягр станет лицом хоккейного турнира Олимпиады-2022 в Пекине

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр станет официальным лицом хоккейного турнира Олимпиады-2022, который пройдёт в Пекине. Об этом сообщает radio.cz.



Объявление было сделано после встречи президента Чехии Милоша Земана с вице-премьером Китайского государственного совета Сунь Чуньлань. Ягр – не единственная суперзвезда, которая будет вовлечена в развитие хоккейной программы в азиатской стране. Ранее о своём участии в проекте объявил Уэйн Гретцки.



В 2017 году был подписан меморандум о сотрудничестве между Чешской ассоциацией хоккея и Китаем. Он предусматривает совместную работу в тренировочном лагере с молодыми игроками, обмен тренерами и методами. Помимо Чехии Китай также планирует сотрудничать с Канадой и Россией.

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