Илья Сорокин обновил рекорд ЦСКА по продолжительности сухой серии

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин обновил рекорд сезона по продолжительности сухой серии, а также рекорд клуба в КХЛ.



Предыдущее достижение (213 минут 49 секунд) также принадлежало Сорокину, оно было установлено в прошлом розыгрыше плей-офф. Нынешняя серия голкипера насчитывает 220 минут 45 секунд.



23-летний вратарь сохранил ворота в неприкосновенности во встречах с «Йокеритом» (5:0), «Торпедо» (3:0) и «Ак Барсом» (5:0). Кроме того, голкипер справился со всеми бросками по итогам двух периодов игры с ХК «Сочи», которая проходит в эти минуты.



Победная серия ЦСКА насчитывает десять матчей. Кроме того, подопечные Игоря Никитина потерпели только одно поражение в последних 23 матчах, уступив «Куньлунь Ред Стар» (3:4) 10 октября. «Армейцы» Москвы занимают первое место в Западной конференции, имея на своём счету 50 очков после 29 матчей.

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