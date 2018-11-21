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«Йокерит» — «Авангард»: хозяева забросили четыре шайбы во втором периоде

«Йокерит» — «Авангард»: хозяева забросили четыре шайбы во втором периоде
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» ударно провёл второй период домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом».

Финская команда четырежды огорчила поклонников омского клуба, добавив к этому шайбу, заброшенную в первом игровом отрезке. В составе «шутов» результативными бросками отметились Алекс Грант, Стив Мозес, Виктор Лёв, Сами Лепистё и Йон Норман, а у «ястребов» отличился Виктор Стольберг. Все голы были оформлены в равных составах.

Видеообзор второго периода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Йокерит» имеет хорошие шансы продлить победную серию до четырёх матчей, а «Авангард» может потерпеть второе поражение в последних трёх играх.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Йокерит» — «Авангард».

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