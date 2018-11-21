Рахимуллин: стараюсь лидера соперника вывести из себя, иду на конфликт прямиком

Нападающий «Сочи» Дамир Рахимуллин поделился мнением о своих многочисленных удалениях в матчах регулярного чемпионата КХЛ.



«Тренеры собираются после матча, смотрят повтор встречи и если считают, что удаление было неоправданным, то штрафуют. Но в игре у тебя в голове же не мотается счётчик, ты уже схватил адреналина и даже не задумываешься, на сколько тебя могут оштрафовать.



Это моё убеждение. Ты должен пошатнуть веру соперника в себя. Я обычно выбираю лидера команды и стараюсь вывести его из себя. Вариантов, как это сделать, много, но я предпочитаю самый простой — лезть на конфликт прямиком. Хочу, чтобы соперник разъярился: откуда это ты вылез, такой наглый!» — приводит слова Рахимуллина официальный сайт клуба.

КХЛ дисквалифицировала Дамира Рахимуллина на два матча