Владислав Каменев провёл лучший матч за карьеру в НХЛ и забил второй гол в лиге

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде разгромил «Лос-Анджелес Кингз» — 7:3 (2:1, 2:0, 3:2).

Одними из главных действующих лиц матча стали российские игроки команды Джареда Беднара. Вратарь Семён Варламов отразил 32 броска, защитник Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, а нападающий Владислав Каменев набрал 2 (1+1) очка.

22-летний Каменев провёл лучший матч за карьеру в НХЛ, впервые набрав больше одного очка в одном матче. Уроженец Орска отличился при игре в большинстве, завершив красивую трёхходовку с участием Карла Сёдерберга и Александра Керфута. Впервые в этом сезоне Беднар доверил Каменеву провести на льду больше 10 минут (14.34).

Видео гола также можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.