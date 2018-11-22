Кросби сравнялся с Ягром по матчам за «Питтсбург» с «3+» очками

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв дома «Даллас Старз» — 5:1.

Главным героем матча стал вернувшийся в состав «Питтсбурга» после травмы капитан команды Сидни Кросби. Канадский нападающий забросил сам и дважды помог отличиться партнёрам. Сидни в 129-й за карьеру набрал в одном матче три и более очков. Он вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по играм с «3+» очками, сравнявшись с чешским нападающим Яромиром Ягром.

Клубный рекорд принадлежит владельцу «Пингвинз» легендарному канадцу Марио Лемье — 272 игры. Российский форвард Евгений Малкин занимает четвёртое место по этому показателю — в его активе 91 такой матч.