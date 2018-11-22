Андрей Свечников установил личный рекорд по броскам в одном матче НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:2. Голами в составе победителей отметились Тревор ван Римсдик, Джастин Уильямс, Майкл Ферланд, Себастьян Ахо и Андрей Свечников, поразивший пустые ворота. У канадской команды отличились Джон Таварес и Каспери Капанен.

Свечников забил пятый гол в сезоне, также в его активе показатель полезности «+2». Андрей установил личный рекорд по броскам в одном матче НХЛ, восемь раз угодив в створ ворот Фредерика Андерсена, проведя на льду 15 минут 17 секунд. Ранее Свечников ни разу не производил больше семи бросков за игру.

В этом сезоне в активе Андрея пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи в 21 матче регулярного чемпионата при полезности «-2» и 16 штрафных минутах.