Худобин — о пяти шайбах после 16 бросков: мне не везло, но это не оправдание

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (1:5).

«Наверное, мне не везло, но это не оправдание за пропущенные голы. Надо делать больше сейвов, сегодня это не получилось. В защите мы были зажаты, слишком уважительно относились к сопернику. Затем тренер сделал некоторые изменения, и мы немного расслабились и стали играть в хоккей. В третьем периоде это было видно. Знаю, что счёт к тому времени уже был 0:5, но если бы мы так начали матч, было бы лучше. После первого периода старался больше разозлиться. Сделал пару сейвов, но, к сожалению, пропустил четвёртый гол. Был трафик и несколько неудачных отскоков», — сказал Худобин.

Российский вратарь пропустил пять шайб после 16 бросков и по ходу матча уступил место в воротах Лэндону Боу.