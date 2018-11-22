Фридман: кандидатом на пост наставника «Сент-Луиса» может стать Грёнборг

Известный североамериканский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал перемены на тренерском мостике «Сент-Луис Блюз», где недавно был уволен Майк Йео, а временным тренером назначен Крейг Беруби.

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«В недавней медиаконференции генерального менеджера «Сент-Луиса» Дуаа Армстронга была интересная фраза о том, что он будет вести поиски нового главного тренера и в Европе. Это автоматически означает, что он выйдет на двух кандидатов — Рикарда Грёнборга, который ранее руководил сборной Швеции, и Ральфа Крюгера. Он, в свою очередь, уже отказался как минимум от одного предложения с тех пор, как возглавлял сборную Европы на Кубке мира — 2016», — отметил Фридман.