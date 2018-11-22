Источник: Давид Деарне в следующем сезоне продолжит карьеру в Швейцарии

Нападающий «Авангарда» Давид Деарне покинет Континентальную хоккейную лигу по окончании сезона. По сведениям журналиста Марк-Андре Берсета, канадский форвард согласовал трёхлетний контракт с «Фрибургом».

В это межсезонье 31-летний Деарне сначала пополнил состав «Локомотива», однако ещё по ходу предсезонных сборов в Ярославле отказались от услуг игрока. Давид подписал контракт с «Авангардом», за который сыграл 29 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 (3+11) очков при показателе полезности «-2».

В минувшем сезоне Давид выступал в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс». На его счету 28 (6+22) очков в 71 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «-22». Большую часть сезона Деарне провёл в четвёртом звене «полицейских». Помимо «синерубашечников» за карьеру в НХЛ Деарне выступал в составе «Монреаль Канадиенс» и «Эдмонтон Ойлерз». В общей сложности он набрал 282 (87+195) очка в 524 матчах при показателе полезности «+13». После прохождения предсезонных сборов «Локомотив» принял решение отказаться от услуг Деарне.