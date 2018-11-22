Подъяпольский: большой работы в матче не боюсь, с ней даже лучше

Голкипер казанского «Ак Барса» Владислав Подъяпольский поделился ожиданиями от встречи с магнитогорским «Металлургом». Игра состоится сегодня, 22 ноября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Мой „сухарь“ в матче с „Трактором“? Это не так важно, главное, что команда победила и мы хорошо сыграли. Большой работы не было. Хотя большой работы не боюсь, с ней даже лучше.



Сыграю ли я с „Металлургом“, решит тренерский штаб. Возможность сыграть меня никак не пугает», — рассказал Подъяпольский в эфире клубного телевидения.



Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов: «От матча с „Металлургом“ ждём только победы. Будем их останавливать, как делали это в прошлом году».



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