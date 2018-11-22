Браст: КХЛ — лига совсем другого класса, нежели в Германии или Швейцарии

Голкипер клуба «Куньлунь Ред Стар» Барри Браст поделился эмоциями от возвращения в Континентальную хоккейную лигу.



«Я всегда хотел вернуться в КХЛ, ведь это лига совсем иного класса, чем в Швейцарии или Германии – по организации, по уровню мастерства, по многим другим аспектам. Я был очень рад подвернувшейся возможности и намерен использовать её по полной программе. Китай? Я бы сказал, что это, несомненно, страна с наибольшими культурными отличиями от других. Но пока я их не особенно чувствую, потому что в нашей команде много североамериканских игроков, английский язык в раздевалке основной, у нас отличная атмосфера, понятные всем шутки, и я очень доволен пребыванием здесь.



Откуда моя любовь к дракам? Я просто люблю брать на себя ответственность. И если кто-то ударит меня или врежется, мне не нужно, чтобы партнеры вставали на защиту, я готов защищать себя сам. Знаете, драки – опасное дело, и если кто-то, вступившись за меня, получит травму, я буду ужасно себя чувствовать. Поэтому уж лучше сам разберусь. Но в то же время я готов вступиться за любого партнера, потому что знаю, что он вступится за меня. В общем, тут и ответственность играет роль, и чувство собственного достоинства. Ну, и потом я – не хрупкий парень, так что для меня нет никакой проблемы подраться», — цитирует игрока официальный сайт лиги.