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«Трактор» взял верх над «Нефтехимиком», у Томаса — дубль

«Трактор» взял верх над «Нефтехимиком», у Томаса — дубль
Хоккей / КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашней площадке оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика», игра завершилась со счётом 3:2. Подопечные Алексея Тертышного выиграли второй матч из шести последних.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Кристиан Томас и Рафаэль Бикмуллин. В следующие 20 минут «Трактор» обеспечил себе комфортное преимущество благодаря точным броскам Игоря Полыгалова и Томаса, оформившего дубль. В третьем периоде гол Ильдара Шиксатдарова сократил отставание «Нефтехимика», но сравнять счёт гости не успели.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3 : 2
1:1, 2:0, 0:1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Томас (Энлунд, Стоу) – 03:16 (5x5), 1:1 – Бикмуллин (Брынцев) – 13:13 (5x5), 2:1 – Томас (Энлунд) – 34:19 (4x4), 3:1 – Полыгалов (Глинкин) – 38:49 (5x5), 3:2 – Шиксатдаров (Шарипзянов) – 52:59 (5x4)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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