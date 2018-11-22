«Трактор» взял верх над «Нефтехимиком», у Томаса — дубль

Челябинский «Трактор» на домашней площадке оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика», игра завершилась со счётом 3:2. Подопечные Алексея Тертышного выиграли второй матч из шести последних.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Кристиан Томас и Рафаэль Бикмуллин. В следующие 20 минут «Трактор» обеспечил себе комфортное преимущество благодаря точным броскам Игоря Полыгалова и Томаса, оформившего дубль. В третьем периоде гол Ильдара Шиксатдарова сократил отставание «Нефтехимика», но сравнять счёт гости не успели.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19