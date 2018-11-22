Лукоянов: надо, чтобы «Автомобилист» не завёлся, пусть так и стоит заглушенным

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился впечатлениями от выигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (3:2).



«Пришлось ловить шайбу на себя. Боль приятная, кайфанул маленько. Мы команда-чудо, без этого не можем. Опять ненужные шайбы пропустили, опять в большинстве пропустили. Все ошибки продолжаются, но хорошо, что выиграли, едем в Екатеринбург. Надо, чтобы «Автомобилист» не завёлся: как стоит заглушенный — так пусть и стоит», — рассказал форвард в интервью клубному телевидению.

Гол Лукоянова принёс «Ак Барсу» победу над «Металлургом»

После первого периода преимущество было за командой из Казани: на заброшенные шайбы Артёма Михеева и Иржи Секача «Металлург» ответил только точным броском Сергея Мозякина в большинстве. Во втором периоде хозяева восстановили равновесие благодаря голу Николая Кулёмина. На 53-й минуте гости вновь вышли вперёд усилиями Артёма Лукоянова, чей гол стал победным.