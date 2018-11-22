Гол Лукоянова принёс «Ак Барсу» победу над «Металлургом»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене потерпел поражение от казанского «Ак Барса», встреча закончилась со счётом 2:3. Казанский коллектив выиграл пятый из последних шести матчей.



После первого периода преимущество было за командой из Казани: на заброшенные шайбы Артёма Михеева и Иржи Секача «Металлург» ответил только точным броском Сергея Мозякина в большинстве. Во втором периоде хозяева восстановили равновесие благодаря голу Николая Кулёмина. На 53-й минуте гости вновь вышли вперёд усилиями Артёма Лукоянова, чей гол стал победным.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19