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Гол Лукоянова принёс «Ак Барсу» победу над «Металлургом»

Гол Лукоянова принёс «Ак Барсу» победу над «Металлургом»
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене потерпел поражение от казанского «Ак Барса», встреча закончилась со счётом 2:3. Казанский коллектив выиграл пятый из последних шести матчей.

После первого периода преимущество было за командой из Казани: на заброшенные шайбы Артёма Михеева и Иржи Секача «Металлург» ответил только точным броском Сергея Мозякина в большинстве. Во втором периоде хозяева восстановили равновесие благодаря голу Николая Кулёмина. На 53-й минуте гости вновь вышли вперёд усилиями Артёма Лукоянова, чей гол стал победным.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2018, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2 : 3
1:2, 1:0, 0:1
Ак Барс
Казань
0:1 – Михеев (Абросимов, Лукоянов) – 01:48 (5x5), 0:2 – Секач (Зарипов) – 14:50 (5x5), 1:2 – Мозякин (Антипин, Шор) – 19:27 (5x4), 2:2 – Кулёмин – 34:27 (4x5), 2:3 – Лукоянов (Марков) – 51:13 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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