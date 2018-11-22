Батыршин: «Ак Барс» вышел расслабленным на второй период, но сумел выиграть

Защитник казанского «Ак Барса» Рафаэль Батыршин подвёл итоги выигранной встречи с магнитогорским «Металлургом» (3:2).



««Металлург», видимо, проснулся, а мы вышли расслабленными на второй период. Ничего, главное выиграли. Нет никаких вопросов. Сейчас тренер скажет, всё ли его устраивает», — рассказал Батыршин в интервью клубному телевидению.

Гол Лукоянова принёс «Ак Барсу» победу над «Металлургом»

После первого периода преимущество было за командой из Казани — на заброшенные шайбы Артёма Михеева и Иржи Секача Магнитогорск ответил только точным броском Сергея Мозякина в большинстве. Во втором периоде хозяева восстановили равновесие благодаря голу Николая Кулёмина. На 53-й минуте гости вновь вышли вперёд усилиями Артёма Лукоянова, чей гол стал победным.