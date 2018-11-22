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Мартемьянов: спады бывают у всех, «Автомобилисту» нужно пережить этот период

Мартемьянов: спады бывают у всех, «Автомобилисту» нужно пережить этот период
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги проигранного матча с «Торпедо» (1:3).

«Матч был напряжённым, обе команды правильно играли, но мы чуть переигрывали в атаке. Эмоции игроков „Автомобилиста“ после прошлого поражения били через край, хотели реабилитироваться. Спасибо парням за самоотдачу, руки не сложили и шли до конца. Претензий по самоотверженности нет.

Ничего страшного не случилось, у всех бывают спады. Нужно дружно и стойко пережить этот период, спокойно к нему относиться. Зацикливаться на поражениях нельзя. Парней я никогда не брошу, будем идти вперёд. Нас тяжело сломать.

Курьёзная шайба Сохатского? Особых претензий к нему нет. Моё убеждение: первый вратарь должен быть один, но его сменщик должен в нужный момент подстраховать», — рассказал тренер на пресс-конференции.

«Автомобилист» уступил «Торпедо», потерпев четвёртое поражение в пяти матчах
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