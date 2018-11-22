Мартемьянов: спады бывают у всех, «Автомобилисту» нужно пережить этот период

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги проигранного матча с «Торпедо» (1:3).



«Матч был напряжённым, обе команды правильно играли, но мы чуть переигрывали в атаке. Эмоции игроков „Автомобилиста“ после прошлого поражения били через край, хотели реабилитироваться. Спасибо парням за самоотдачу, руки не сложили и шли до конца. Претензий по самоотверженности нет.



Ничего страшного не случилось, у всех бывают спады. Нужно дружно и стойко пережить этот период, спокойно к нему относиться. Зацикливаться на поражениях нельзя. Парней я никогда не брошу, будем идти вперёд. Нас тяжело сломать.



Курьёзная шайба Сохатского? Особых претензий к нему нет. Моё убеждение: первый вратарь должен быть один, но его сменщик должен в нужный момент подстраховать», — рассказал тренер на пресс-конференции.

«Автомобилист» уступил «Торпедо», потерпев четвёртое поражение в пяти матчах