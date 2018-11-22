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Крикунов: Алексееву пасуют на пятак, а он отдаёт в угол. Объяснений не нахожу

Крикунов: Алексееву пасуют на пятак, а он отдаёт в угол. Объяснений не нахожу
Хоккей / КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2).

«Поздравляю «Локомотив» с победой. Мы играли неплохо, особенно «5 на 5». Единственное, мы очень слабо сыграли в большинстве, особенно «5 на 3», такое надо забивать. У нас была целая минута, но, к сожалению, наши нападающие перемудрили. В целом ребята играли, старались, выполняли установку, но, не забивая ни одного гола, игру выиграть нельзя.

Почему тяжело создавались опасные моменты? И угрозы были, и атаки, но где-то вратарь хорошо сыграл, где-то отдают пас Алексееву на пятак, а он отдаёт в угол. Как такое объяснить, я не знаю, надо у него спрашивать», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

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