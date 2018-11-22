Квартальнов: у «Локомотива» два равных вратаря, что будет дальше — посмотрим

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:0).



«Согласен с Владимиром Васильевичем Крикуновым: игра была равная, боевая, до ошибки. Мы неплохо сыграли в меньшинстве, выстояли втроём. Сумели реализовать свой момент, который и определил игру. Оба вратаря сегодня сыграли здорово. Нам повезло, взяли два очка.



Будет ли продолжаться ротация вратарей? У нас два равных вратаря. Мы подумаем, посмотрим, как дело будет идти дальше», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин

«Локомотив» победил московское «Динамо», у Коновалова — «сухарь»

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 25-й минуте — Андрей Локтионов точным броском поразил ворота московского «Динамо». На последней минуте Локтионов оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота гостей и установив окончательный счёт. Сухой матч оформил 20-летний голкипер «железнодорожников» Илья Коновалов, отразивший 25 бросков по воротам.