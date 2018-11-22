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Торгаев: Артамкин не виноват, что столько пропустил от СКА

Торгаев: Артамкин не виноват, что столько пропустил от СКА
Хоккей / КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера череповецкой «Северстали» Павел Торгаев поделился впечатлениями от проигранного матча с петербургским СКА (1:6).

«Мы играли с одним из лидеров нашего хоккея, поэтому ожидали сложного матча. Поэтому дали проявить себя молодым ребятам. Лёша Артамкин не виноват, что он столько пропустил. В первую очередь это вина полевых игроков. Действиями молодых ребят я очень доволен и надеюсь, что дальше они будут так же играть.

Почему у команды эмоции появляются только после первой пропущенной шайбы? Наверное, потому, что гол придаёт эмоций. С самого начала они больше сконцентрированы. Гол придаёт уверенности, он больше мотивирует», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

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