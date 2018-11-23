Томаш Кундратек покинул «Куньлунь» и мог перейти в минское «Динамо»

Агент защитника Томаша Кундратека Владимир Вуйтек сообщил, что его клиент больше не является игроком «Куньлунь Ред Стар».

«Три-четыре недели назад мы были близки к сделке, почти согласовав все условия, но затем руководство минского «Динамо» передумало. Теперь Томаш покидает «Куньлунь», а мы можем рассматривать различные варианты без какого-либо давления, — цитирует Вуйтека Hokej.cz.

В этом сезоне 28-летний чех принял участие в 25 матчах, сделав три результативные передачи при показателе полезности «-15». В среднем за матч он проводил на льду 20 минут пять секунд.

За карьеру в КХЛ хоккеист также выступал за рижское «Динамо», братиславский «Слован» и «Торпедо». В общей сложности он провёл 181 матче и набрал 54 (17+37) очка при полезности «-19».