Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал вызов на Матч звёзд своего одноклубника Антона Бурдасова и оценил его бросок.
«Антон Бурдасов полностью заслужил приглашение на Матч звёзд, это хорошо для команды. Пусть съездит, зарядится эмоциями и впечатлениями. Это интересное, весёлое мероприятие, но я уже несколько раз принимал участие в Матчах звёзд. Пусть теперь сыграют другие. Если бы меня выбрали, я бы с удовольствием поехал, но выбор пал на других парней, за которых я рад.
У Антона действительно великолепный бросок, но только если мы говорим о кистевом броске. Его кистевой просто удивителен, такого я ни у кого не видел. Обычно я стараюсь убежать подальше, когда он начинает бросать, чтобы не получить травму», — сказал Умарк в интервью «Чемпионату».
Умарк: не видел кистевого броска, как у Бурдасова, стараюсь от него убегать