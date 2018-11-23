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Умарк: не видел кистевого броска, как у Бурдасова, стараюсь от него убегать

Умарк: не видел кистевого броска, как у Бурдасова, стараюсь от него убегать
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал вызов на Матч звёзд своего одноклубника Антона Бурдасова и оценил его бросок.

«Антон Бурдасов полностью заслужил приглашение на Матч звёзд, это хорошо для команды. Пусть съездит, зарядится эмоциями и впечатлениями. Это интересное, весёлое мероприятие, но я уже несколько раз принимал участие в Матчах звёзд. Пусть теперь сыграют другие. Если бы меня выбрали, я бы с удовольствием поехал, но выбор пал на других парней, за которых я рад.

У Антона действительно великолепный бросок, но только если мы говорим о кистевом броске. Его кистевой просто удивителен, такого я ни у кого не видел. Обычно я стараюсь убежать подальше, когда он начинает бросать, чтобы не получить травму», — сказал Умарк в интервью «Чемпионату».

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Он остался в «Салавате» из-за семьи и точно не будет поливать Россию грязью.
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