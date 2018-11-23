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«Адмирал» победил «Динамо» Мн, прервав серию поражений из восьми матчей

«Адмирал» победил «Динамо» Мн, прервав серию поражений из восьми матчей
Хоккей / КХЛ

«Адмирал» уверенно победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл во Владивостоке. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Сергея Светлова.

В стартовой трети команды обменялись заброшенными шайбами. Счёт в матче открыл форвард хозяев Александр Мерескин, а спустя 30 секунд Дмитрий Буйницкий восстановил равновесие. Решающим отрезком матча стало начало второго периода, когда приморский клуб забросил три шайбы в течение пяти минут. Успех праздновали Василий Стрельцов, Александр Черников и Войтех Полак. В заключительном отрезке окончательный счёт установил Глеб Зайцев.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2018, пятница. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
5 : 1
1:1, 3:0, 1:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Мерескин (Дьяков, Глазачев) – 18:08 (5x5), 1:1 – Буйницкий (Осипов, Уиркош) – 18:38 (5x5), 2:1 – Стрельцов (Стрельцов, Черников) – 23:55 (5x5), 3:1 – Черников (Воронин, Кармашков) – 26:00 (5x5), 4:1 – Полак (Таталин, Коньков) – 28:14 (5x4), 5:1 – Зайцев (Коньков, Кубат) – 55:49 (5x5)

«Адмирал» прервал серию поражений из восьми игр, а «Динамо» потерпело четвёртое поражение в последних пяти матчах.

Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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