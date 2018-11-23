«Адмирал» победил «Динамо» Мн, прервав серию поражений из восьми матчей

«Адмирал» уверенно победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл во Владивостоке. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Сергея Светлова.

В стартовой трети команды обменялись заброшенными шайбами. Счёт в матче открыл форвард хозяев Александр Мерескин, а спустя 30 секунд Дмитрий Буйницкий восстановил равновесие. Решающим отрезком матча стало начало второго периода, когда приморский клуб забросил три шайбы в течение пяти минут. Успех праздновали Василий Стрельцов, Александр Черников и Войтех Полак. В заключительном отрезке окончательный счёт установил Глеб Зайцев.

«Адмирал» прервал серию поражений из восьми игр, а «Динамо» потерпело четвёртое поражение в последних пяти матчах.

Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.