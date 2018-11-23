Хичкок: Макдэвид поражает, он может выходить на лёд в каждой второй смене

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Хичкок поделился мнением об игре капитана команды Коннора Макдэвида.

«Его уровень восстановления поражает. Он может очень быстро вернуться к максимальной скорости. Мы должны это использовать. В равных Макдэвид может выходить на лёд в каждой второй смене. Помимо этого ему нужно больше владеть шайбой. Это касается всех наших центров, потому что это главная сила команды. Мы должны добиться того, чтобы они могли получать шайбу ниже, в своей зоне. Будем работать над этим на тренировках», – цитирует Хичкока The Score.

Среднее игровое время Макдэвида составляет 22 минуты 11 секунд, это третий показатель среди нападающих в лиге (после Александра Баркова и Анже Копитара).