Сидоренко — об 1:5: «Динамо» два часа добиралось на игру, это повлияло

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал разгром в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (1:5).



«Не ожидал, что будет такой исход. Нас хватило всего на один период. Покинули силы, а это сказывается на числе ошибок. «Адмирал» хорошо катается, играет с желанием. Нам не хватает физической силы.



Повлияло, что добирались на игру два часа. Но на протяжении всех матчей физическое состояние оставляет желать лучшего. У нас нет баланса между атакой и обороной, мало забиваем. Только организованные действия могут принести успех. Из-за физики много ошибок. И времени подтянуть практически нет — матчи через день. Как есть, так есть.

Выезд на Дальний Восток непростой. Ребятам тяжело. Приехали, ночь не спали. Это давит. Надо двигаться дальше и не унывать», — сказал Сидоренко на пресс-конференции.