Светлов: «Адмирал» должен играть константно, не терять лицо

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился эмоциями от разгрома минского «Динамо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дальневосточники прервали восьмиматчевую серию поражений.

«Хорошо подготовились к матчу, разобрали игру «Динамо». Игра хорошая, создали много моментов. И реализовали их. Хорошо, что не пропустили в меньшинстве. И забили в большинстве. Видно, что у команды есть дух. Команда хочет, команда работает.



Задача на первый период? Была такая же задача, как на первый и второй. Должны играть, скажем так, константно. Не терять лицо, не отдавать сопернику инициативу. Удерживать счёт мы не хотели. Хотели играть в свой хоккей.



Хочу поздравить вратаря Красоткина. Это была его первая победа. Чистые два очка, чистая победа. Своей хорошей игрой заслужил сегодняшнюю победу», — сказал Светлов на пресс-конференции.