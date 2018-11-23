Хитил: в «Вашингтоне» масса хороших игроков, это отличная команда

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил прокомментировал пятиматчевую серию с заброшенными шайбами и поделился ожиданиями от встречи с «Вашингтон Кэпиталз».

«После первого гола в сезоне стало немного легче. Моя уверенность пошла вверх. Но я не хочу сказать, что не был уверен в себе до этого. Просто когда забиваешь первый раз, давление спадает.

Игра с «Вашингтоном»? У них отличная команда и масса хороших игроков. Всегда интересно играть против действующего обладателя Кубка Стэнли и против его чешских игроков. С Димой Яшкиным я впервые познакомился перед чемпионатом мира. Мы с ним проводили много времени вместе как на льду, так и вне его. Играли вместе в Playstation, а на льду в одном звене. Мы провели вместе весь турнир — он отличный парень», — цитирует Хитила официальный сайт НХЛ.