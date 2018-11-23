Уланов: концовка игры получилась валидольной, практически дотерпели

Тренер «Спартака» Игорь Уланов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:0).

«Равная игра шла все три периода. Хочу поблагодарить ребят за их терпение и самоотдачу. Были у нас моменты, и большинство было, тем не менее смогли забить один гол, это радует. Практически дотерпели, второй и третий периоды были равны, концовка игры получилась валидольной», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

Первую шайбу в матче зрители увидели на 14-й минуте первого периода, когда форвард гостей Илья Зубов реализовал большинство. Окончательный счёт установил Артём Фёдоров, поразив пустые ворота. Матч на ноль провёл голкипер «Спартака» Никита Беспалов, для которого этот шат-аут стал вторым кряду. В воротах хозяев впервые с 24 октября появился Александр Лазушин, восстановившийся от травмы.